Олег Кузьмин: Каждому игроку «Рубина» надо посмотреть на свое отношение к делу

Защитник «Рубина» Олег Кузьмин поделился мнением о причинах неудачного выступления команды в весенней части чемпионата России.

Казанцы в девяти турах после возобновления чемпионата России набрали 9 очков (две победы и три ничьи при четырех поражениях).

«Сложно говорить, что у нас не получается, уже много разговоров на этот счет: мол, видны игровые проблемы, у нас мало что получается. И про большое количество иностранцев постоянно мусолят. Наверное, каждому из нас надо просто посмотреть на свою игру, на свое отношение к делу; когда все плохо, причины надо искать в самом себе, прежде всего», - цитирует Кузьмина ТАСС.