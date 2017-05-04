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«Сельта» - «Манчестер Юнайтед». Стартовые составы

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Стали известны стартовые составы испанской «Сельты» и английского «Манчестер Юнайтед» на первый матч полуфинального противостояния Лиги Европы.

Этот матч пройдет в Виго на стадионе «Балаидос» и начнется в 22:05 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

С первых минут в составе «Сельты» выйдут: Альварес, Хонни, Ронкалья, Кабраль, Мальо, Эрнандес, Радоя, Васс, Систо, Аспас, Гвидетти.

Основной состав «МЮ»: Ромеро, Дармиан, Валенсия, Блинд, Бейи, Эррера, Феллайни, Погба, Лингард, Мхитарян, Рашфорд.

Напомним, что в другом полуфинале встречаются голландский «Аякс» и французский «Лион». В первом матче этих соперников голландский клуб добился домашней победы – 4:1.

Матч

Сельта - Манчестер Юнайтед

Состав

Сельта: Альварес, Кабрал, Кастро, Мальо, Васс, Ронкалья, Радойя, Эрнандес, Систо, Аспас, Гуидетти

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Блинд, Байи, Дармиан, Погба, Феллайни, Эррера, Мхитарян, Валенсия, Лингард, Рэшфорд

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

04 мая 22:05, Эстадио де Балаидос, Текстовая трансляция

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