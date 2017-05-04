«Сельта» - «Манчестер Юнайтед». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы испанской «Сельты» и английского
«Манчестер Юнайтед» на первый матч полуфинального противостояния Лиги Европы.
Этот матч пройдет в Виго на стадионе «Балаидос» и начнется
в 22:05 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию
встречи.
С первых минут в составе «Сельты» выйдут: Альварес, Хонни, Ронкалья, Кабраль, Мальо, Эрнандес, Радоя, Васс, Систо,
Аспас, Гвидетти.
Основной состав «МЮ»: Ромеро, Дармиан, Валенсия, Блинд, Бейи, Эррера,
Феллайни, Погба, Лингард, Мхитарян, Рашфорд.
Напомним, что в другом полуфинале встречаются голландский «Аякс» и французский «Лион». В первом матче этих соперников голландский клуб добился домашней победы – 4:1.
Матч
Состав
Сельта: Альварес, Кабрал, Кастро, Мальо, Васс, Ронкалья, Радойя, Эрнандес, Систо, Аспас, Гуидетти
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Блинд, Байи, Дармиан, Погба, Феллайни, Эррера, Мхитарян, Валенсия, Лингард, Рэшфорд
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
04 мая 22:05, Эстадио де Балаидос, Текстовая трансляция