«Сельта» - «Манчестер Юнайтед». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы испанской «Сельты» и английского «Манчестер Юнайтед» на первый матч полуфинального противостояния Лиги Европы.

Этот матч пройдет в Виго на стадионе «Балаидос» и начнется в 22:05 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

С первых минут в составе «Сельты» выйдут: Альварес, Хонни, Ронкалья, Кабраль, Мальо, Эрнандес, Радоя, Васс, Систо, Аспас, Гвидетти.

Основной состав «МЮ»: Ромеро, Дармиан, Валенсия, Блинд, Бейи, Эррера, Феллайни, Погба, Лингард, Мхитарян, Рашфорд.

Напомним, что в другом полуфинале встречаются голландский «Аякс» и французский «Лион». В первом матче этих соперников голландский клуб добился домашней победы – 4:1.