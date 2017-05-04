33 очка Шведа помогли «Химкам» обыграть «Енисей» на старте плей-офф
Баскетболисты
подмосковных «Химок» переиграли «Енисей» из Красноярска в первой встречи
четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ.
Матч,
прошедший в четверг в Химках, завершился викторией хозяев паркета со счетом –
91:84. В составе хозяев 33 очка набрал Алексей Швед.
Следующий
матч серии, проводимой до трех побед, состоится 6 мая в Подмосковье. Начало
встречи – 18:00 (мск).
Напомним, что по итогам регулярного чемпионата «Химки» стали третьими, а «Енисей» финишировал шестым.
Матч
Место и дата
04 мая 19:30, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция
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