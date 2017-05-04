Сидни Кросби провел первую тренировку после сотрясения мозга

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби, получивший сотрясение мозга в третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли с «Вашингтона», провел индивидуальную тренировку. Об этом сообщает TSN.

Капитан «Пингвинз» из-за полученной травмы пропустил четвертый матч, в котором его команда одержала победу и повела в серии со счетом 3-1.

- Сидни катался сегодня утром, он находится в процессе реабилитации, - приводит слова главного тренера «Питтсбурга» Майка Салливана пресс-служба команды.



Напомним, что Кросби получил травму в понедельник, на шестой минуте первого периода после неудачного столкновения с защитником «Кэпиталз» Мэттом Нисканеном. Нисканен был наказан на пять минут и удален до конца игры, но во вторник стало известно, что департамент НХЛ по безопасности игроков не стал дополнительно рассматривать этот эпизод и наказывать игрока «Вашингтона».

Для Кросби это сотрясение мозга стало вторым за сезон и четвертым в карьере. В начале сезона он пропустил семь игр из-за сотрясения, полученного на тренировке.

Следующая встреча между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» состоится 7 мая.