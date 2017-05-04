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«Локомотив» интересуется 24-летним нападающим из Ганы

Источник:  «Спортски журнал»Комментарии

Московский «Локомотив» проявляет интерес к 24-летнему нападающему итальянской «Латины» Ричмонду Боакье, который ныне на правах аренды выступает за сербскую «Црвену Звезду», сообщает «Спортски Журнал».

Издание уточняет, что сербский клуб обладает приоритетным правом выкупа ганского форвард, однако к нему проявляют интерес «Локомотив», а также итальянская «Верона» и английский «Бирмингем». Сообщается, что «Локомотив» попытается приобрести нападающего в ближайшее трансферное окно.

В текущем чемпионате Сербии Боакье отыграл 11 матчей, в которых забил семь мячей.

Портал Transfermarkt оценил стоимость Боакье в 1,4 миллиона евро.

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