КДК РФС дисквалифицировал Йовичича на два матча
Контрольно-дисциплинарный
комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал на два
матча полузащитника пермского «Амкара» Бранко Йовичича.
«В соответствии с частью 2 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за
грубую игру, наказываемую удалением – дисквалифицировать футболиста Йовичича на
2 матча чемпионата и первенства России по футболу», - говорится в
заявлении, опубликованном на официальном сайте РФС.
Напомним, что Йовичич схлопотал прямую красную карточку в начале
второго тайма встречи 26-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:1).
Таким образом, сербский хавбек не поможет «Амкару» в матчах против ЦСКА (6 мая) и «Спартака» (13 мая).
Матч
Место и дата
06 мая 14:00, Звезда, Текстовая трансляция
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