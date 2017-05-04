КДК РФС дисквалифицировал Йовичича на два матча

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал на два матча полузащитника пермского «Амкара» Бранко Йовичича.

«В соответствии с частью 2 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за грубую игру, наказываемую удалением – дисквалифицировать футболиста Йовичича на 2 матча чемпионата и первенства России по футболу», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте РФС.

Напомним, что Йовичич схлопотал прямую красную карточку в начале второго тайма встречи 26-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:1).

Таким образом, сербский хавбек не поможет «Амкару» в матчах против ЦСКА (6 мая) и «Спартака» (13 мая).