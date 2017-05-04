Павел «9pasha» Хвастунов: После трех карт финала почему-то затеяли импровизацию

Игрок Virtus.pro Павел «9pasha» Хвастунов в интервью cyber.sports.ru рассказал о поражении от OG в финале The Kiev Major.



«Понимаем [что мы топ-2 лучших команд], конечно, но это все равно очень тяжело. Не само поражение, а тот факт, что мы были очень близки к победе. У меня такое уже было с Fantastic Five, когда на квалификации на TI6 мы были очень сильны, но чуть-чуть не хватило для успешного результата.



Мы с самого начала турнира понимали, на что способны. Понимали, что у нас хорошие, работающие стратегии. Но в какой-то момент решили отойти от привычных стратегий, начали подстраиваться. К примеру, мы считали Магнуса сильнейшим героем этого патча, но в один момент начали сомневаться при возможности его взять.



Тяжелее всего воспринял Илья, по-моему, потому что... Он очень хотел выиграть. Понятно, что мы все хотели, но для Ильи это было нечто большее. Ему пришлось тяжелее всех.



Да мата и не было, это у нас только во время игры бывает. Ваня расстроился, на самом деле. Он нам всегда говорил, что наши стратегии очень сильные, мы ими выигрывали, а после трех карт финала почему-то затеяли импровизацию. И он расстроился, что мы его не послушали. Возможно, нашими обычными стратегиями... Хотя нельзя сказать, что этот пик был не нашим. Просто в некоторых героях и стратегиях мы уверены на 100%, а в некоторых – на 60-70».



Напомним, что OG в финале турнира обыграла Virtus.pro со счетом 3:2.



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