Душко Иванович: Надеюсь, сегодняшний матч станет хорошей школой

Главный тренер «Химок» Душко Иванович после победы своей команды над «Енисеем» в стартовом матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ отдал должное сопернику, хорошо игравшему на подборе.

«Это плей-офф, и каждый матч на этой стадии очень сложный. Это касается самой первой игры еще и потому, что последнюю встречу в регулярном чемпионате в Красноярске мы выиграли довольно легко, поэтому мотивировать команду на то, чтобы забыть тот результат, было достаточно сложно. Надеюсь, сегодняшний матч станет хорошей школой в преддверии следующей встречи. В этом сезоне «Енисей» играет просто здорово, особенно на подборе под чужим щитом. Нам нужно быть очень собранными и улучшить защиту. Сегодня у нас были проблемы с фолами у Тодоровича и Соколова, вследствие чего приходилось часто играть маленькой пятеркой. Однако это не проблема «больших» или «маленьких» игроков, суть в другом. На подбор нужно идти всегда и бороться за него, а не просто смотреть, как падает мяч. Мы смотрели за подборами, который брал «Енисей» и временами спали», - приводит официальный сайт «Химок» слова Ивановича.

Матч, прошедший в четверг в Химках, завершился викторией хозяев паркета со счетом – 91:84. В составе хозяев 33 очка набрал Алексей Швед.

Следующий матч серии, проводимой до трех побед, состоится 6 мая в Подмосковье. Начало встречи – 18:00 (мск).