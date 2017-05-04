Душко Иванович: Надеюсь, сегодняшний матч станет хорошей школой
Главный тренер «Химок» Душко Иванович после победы своей
команды над «Енисеем» в стартовом матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ
отдал должное сопернику, хорошо игравшему на подборе.
«Это плей-офф, и каждый матч на этой стадии очень сложный.
Это касается самой первой игры еще и потому, что последнюю встречу в регулярном
чемпионате в Красноярске мы выиграли довольно легко, поэтому мотивировать
команду на то, чтобы забыть тот результат, было достаточно сложно. Надеюсь,
сегодняшний матч станет хорошей школой в преддверии следующей встречи. В этом
сезоне «Енисей» играет просто здорово, особенно на подборе под чужим щитом. Нам
нужно быть очень собранными и улучшить защиту. Сегодня у нас были проблемы с
фолами у Тодоровича и Соколова, вследствие чего приходилось часто играть
маленькой пятеркой. Однако это не проблема «больших» или «маленьких» игроков,
суть в другом. На подбор нужно идти всегда и бороться за него, а не просто
смотреть, как падает мяч. Мы смотрели за подборами, который брал «Енисей» и
временами спали», - приводит официальный сайт «Химок» слова Ивановича.
Матч,
прошедший в четверг в Химках, завершился викторией хозяев паркета со счетом –
91:84. В составе хозяев 33 очка набрал Алексей Швед.
Следующий матч серии, проводимой до трех побед, состоится 6 мая в Подмосковье. Начало встречи – 18:00 (мск).
Матч
Место и дата
04 мая 19:30, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция