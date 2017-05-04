Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Химки91 : 84Енисей
Футбол  Сельта0 : 0Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Душко Иванович: Надеюсь, сегодняшний матч станет хорошей школой

Источник:  БК «Химки»Комментарии

Главный тренер «Химок» Душко Иванович после победы своей команды над «Енисеем» в стартовом матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ отдал должное сопернику, хорошо игравшему на подборе.

«Это плей-офф, и каждый матч на этой стадии очень сложный. Это касается самой первой игры еще и потому, что последнюю встречу в регулярном чемпионате в Красноярске мы выиграли довольно легко, поэтому мотивировать команду на то, чтобы забыть тот результат, было достаточно сложно. Надеюсь, сегодняшний матч станет хорошей школой в преддверии следующей встречи. В этом сезоне «Енисей» играет просто здорово, особенно на подборе под чужим щитом. Нам нужно быть очень собранными и улучшить защиту. Сегодня у нас были проблемы с фолами у Тодоровича и Соколова, вследствие чего приходилось часто играть маленькой пятеркой. Однако это не проблема «больших» или «маленьких» игроков, суть в другом. На подбор нужно идти всегда и бороться за него, а не просто смотреть, как падает мяч. Мы смотрели за подборами, который брал «Енисей» и временами спали», - приводит официальный сайт «Химок» слова Ивановича.

Матч, прошедший в четверг в Химках, завершился викторией хозяев паркета со счетом – 91:84. В составе хозяев 33 очка набрал Алексей Швед.

Следующий матч серии, проводимой до трех побед, состоится 6 мая в Подмосковье. Начало встречи – 18:00 (мск).

Матч

Химки - Енисей - 91:84

Место и дата

04 мая 19:30, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кит Лэнгфорд: Не хочу комментировать слухи об уходе из УНИКСаЗащитник УНИКСа Кит Лэнгфорд накануне старта своей команды в плей-офф Единой лиги ВТБ отказался комментировать информацию о своем уходе из казанской команды.33 очка Шведа помогли «Химкам» обыграть «Енисей» на старте плей-оффБаскетболисты подмосковных «Химок» переиграли «Енисей» из Красноярска в первой встречи четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ.Серб Лукич вновь возглавил «Нижний Новгород»Зоран Лукич назначен главным тренером «Нижнего Новгорода», сообщается на своем официальном сайте клуба.Латвийские Шакилы О’Нилы. «Зенит» с трудом обыграл ВЭФ (видео)Латвийские Шакилы О’Нилы. «Зенит» с трудом обыграл ВЭФ (видео)Во втором матче четвертьфинала «Зенит» победил ВЭФ, Василий Карасев раскритиковал сына, а Иван Новосельцев тоже поиграл в баскетбол.Райан Тулсон: «Зенит» упорно работал три четверти, чтобы вернуться в игруЗащитник «Зенита» Райан Тулсон поделился мнением о победе (79:74) над ВЭФом во втором матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ.Василий Карасев: Тимма и Карасев сейчас – бледная тень того, что было раньшеГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о победе (79:74) над ВЭФом во втором матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ.Уайт и Тулсон набрали по 20 очков и помогли «Зениту» обыграть ВЭФ во втором матче четвертьфинала«Зенит» во втором матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ обыграл ВЭФ со счетом 79:74.«Енисей» продлил контракт с главным тренером Окуловым«Енисей» продлил на два года контракт с главным тренером Олегом Окуловым, сообщается на официальном сайте клуба.Евгений Пашутин: К серии с «Локомотивом» все восстановились, травмированных нетГлавный тренер казанского УНИКСа Евгений Пашутин сообщил, что его подопечные подошли в полной боевой готовности к четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ против краснодарского клуба «Локомотив-Кубань».Антон Пушков: Понимали, что легкой прогулки не будетЦентровой «Зенита» Антон Пушков подвел итог первого матча четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ, в котором «Зенит» взял верх над командой ВЭФ со счетом 93:81.«У нас тут рынок». Почему лига ВТБ идет против течения«У нас тут рынок». Почему лига ВТБ идет против теченияПрезидент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко – о готовности «Зенита» к Евролиге, новых командах в турнире и позиции по лимиту на легионеров.Карасев готовит шпагу для Шведа. «Зенит» уверенно начал плей-оффКарасев готовит шпагу для Шведа. «Зенит» уверенно начал плей-оффВ первом матче плей-офф с ВЭФом Карасев взялся за старое, а Тулсон показал, кто будет играть за петербуржцев через 20 лет.ЦСКА предложил контракт МарковичуМосковский ЦСКА интересуется защитником «Зенита» Стефаном Марковичем, сообщает Diario Sur.Главный тренер ВЭФа: Мы не забили «Зениту» 17 штрафных. Даже Шакил О’Нил не бросал так плохоГлавный тренер ВЭФа Янис Гайлитис подвел итоги первого матча четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ против «Зенита» (81:93).Василий Карасев: Пытаемся доносить до игроков «Зенита», что надо думать серьезно о каждом соперникеГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев оценил игру своих подопечных в первом матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ против рижского ВЭФа (93:81).«Зенит» выиграл у ВЭФа в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБВ стартовом матче первого раунда плей-офф Единой лиги ВТБ петербургский «Зенит» дома обыграл рижский ВЭФ со счетом 93:81 (26:15, 24:26, 23:21, 20:19).Прорыв «Зенита», мощь ЦСКА, блеск Шведа. Итоги регулярки Лиги ВТБПрорыв «Зенита», мощь ЦСКА, блеск Шведа. Итоги регулярки Лиги ВТБСегодня в Лиге ВТБ стартует первый матч плей-офф. В ожидании игр на вылет мы вспомнили, как завершился регулярный чемпионат турнира.Никита Моргунов: Я не исключаю, что в серии «Локомотив-Кубань» – УНИКС будет пять матчейЧемпион Европы Никита Моргунов рассказал, чего ждет от серии первого раунда плей-офф Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и УНИКСом.«Люби меня, люби». Американец из «Локо-Кубани» спел «Отпетых мошенников» (видео)«Люби меня, люби». Американец из «Локо-Кубани» спел «Отпетых мошенников» (видео)Американский центровой «Локомотива-Кубани» Кевин Джонс необычным образом принял участие в благотворительном проекте «Слабо?»Шталбергс покидает пост главного тренера «Нижнего Новгорода»Латвийский специалист Артурс Шталбергс покидает пост главного тренера «Нижнего Новгорода», сообщается на официальном сайте клуба.
Теннис
Хачанов уступил Троицки во втором круге турнира в Стамбуле
Футбол
Валерий Петраков: При Каррере «Спартак» стал намного лучше обороняться
Футбол
Валерий Петраков: У многих молодых ребят «Томи» уже агенты появились. Это вызывает трудности
Хоккей
Стала известна заявка сборной России на чемпионат мира 2017
все новости
Енисей
Енисейкалендарьстатистика
Химки
Химкикалендарьстатистика
Душко Иванович
Душко Ивановичвсе новости
Единая Лига ВТБ
Единая Лига ВТБтаблицакалендарьстатистикатексты/новости