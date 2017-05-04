Кит Лэнгфорд: Не хочу комментировать слухи об уходе из УНИКСа
Защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд накануне старта своей команды в плей-офф
Единой лиги ВТБ отказался комментировать информацию о своем уходе из казанской
команды.
«Не хочу комментировать слухи о моем уходе. После сезона мы сядем вместе
с президентом УНИКСа Евгением Богачевым, поговорим, а там будет видно. Но хочу
заверить, что для меня плей-офф Лиги ВТБ значит очень много. Хочется проявить
себя с лучшей стороны», - приводит «Р-Спорт» слова Лэнгфорда.
УНИКС в четвертьфинале плей-офф Единой лиги ВТБ сыграет с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань». Казанцы заняли предпоследнее место в групповом турнире Евролиге, а в домашнем чемпионате стали пятыми.
Матч
Место и дата
05 мая 20:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция
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