Кит Лэнгфорд: Не хочу комментировать слухи об уходе из УНИКСа

Защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд накануне старта своей команды в плей-офф Единой лиги ВТБ отказался комментировать информацию о своем уходе из казанской команды.

«Не хочу комментировать слухи о моем уходе. После сезона мы сядем вместе с президентом УНИКСа Евгением Богачевым, поговорим, а там будет видно. Но хочу заверить, что для меня плей-офф Лиги ВТБ значит очень много. Хочется проявить себя с лучшей стороны», - приводит «Р-Спорт» слова Лэнгфорда.

УНИКС в четвертьфинале плей-офф Единой лиги ВТБ сыграет с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань». Казанцы заняли предпоследнее место в групповом турнире Евролиге, а в домашнем чемпионате стали пятыми.