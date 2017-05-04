Фазель извинился перед белорусскими хоккеистами за обыск французской полицией
Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель посетил тренировку
сборной Белоруссии, где извинился перед командой за инцидент на вокзале в
Париже, сообщает «Прессбол».
В среду вечером сборная Белоруссии прибыла в столицу Франции, где
подверглась обыску со стороны местной полиции, которая не нашла никаких
запрещенных предметов.
Позже МИД Белоруссии потребовал от французской стороны объяснений и
вызвал к себе чрезвычайного и полномочного посла Франции в стране Дидье
Канесса.
По сообщению источника, Фазель помимо извинений поинтересовался
состоянием игроков белорусской сборной и отметил, что разбирательство со
стороны Международной федерации хоккея уже ведется.
Также сообщается, что Федерация хоккея Белоруссии получила официальное
письмо от организационного комитета турнира, в котором высказываются слова
сожаления в связи с инцидентом.
Сборная Белоруссии 5 мая в стартовом матче чемпионата мира сыграет с
командой Финляндии.
Напомним, что кроме Парижа матчи чемпионата мира примет немецкий Кельн.
Матч
Место и дата
05 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция