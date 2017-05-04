Фазель извинился перед белорусскими хоккеистами за обыск французской полицией

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель посетил тренировку сборной Белоруссии, где извинился перед командой за инцидент на вокзале в Париже, сообщает «Прессбол».

В среду вечером сборная Белоруссии прибыла в столицу Франции, где подверглась обыску со стороны местной полиции, которая не нашла никаких запрещенных предметов.

Позже МИД Белоруссии потребовал от французской стороны объяснений и вызвал к себе чрезвычайного и полномочного посла Франции в стране Дидье Канесса.

По сообщению источника, Фазель помимо извинений поинтересовался состоянием игроков белорусской сборной и отметил, что разбирательство со стороны Международной федерации хоккея уже ведется.

Также сообщается, что Федерация хоккея Белоруссии получила официальное письмо от организационного комитета турнира, в котором высказываются слова сожаления в связи с инцидентом.

Сборная Белоруссии 5 мая в стартовом матче чемпионата мира сыграет с командой Финляндии.

Напомним, что кроме Парижа матчи чемпионата мира примет немецкий Кельн.