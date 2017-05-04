Шарапова проиграла Пуиг на старте выставочного турнира в Мадриде
Российская
теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение в матче первого круга
выставочного турнира Tie Break Tens в Мадриде.
Встрече на
этом турнире проходят в формате тай-брейка до 10 очков. Шарапова в
четвертьфинале турнира проиграла Монике Пуиг из Пуэрто-Рико - 6:10. В
полуфинале Пуиг сыграет с Симоной Халеп из Румынии.
Всего в женской
сетке заявлено восемь теннисисток. Россию также представляет Светлана
Кузнецова, ранее в четверг одержавшая победу над американкой Мэдисон Киз –
12:10. В полуфинале Кузнецова сыграет с Агнешкой Радваньской из Польши.
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