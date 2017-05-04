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Шарапова проиграла Пуиг на старте выставочного турнира в Мадриде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение в матче первого круга выставочного турнира Tie Break Tens в Мадриде.

Встрече на этом турнире проходят в формате тай-брейка до 10 очков. Шарапова в четвертьфинале турнира проиграла Монике Пуиг из Пуэрто-Рико - 6:10. В полуфинале Пуиг сыграет с Симоной Халеп из Румынии.

Всего в женской сетке заявлено восемь теннисисток. Россию также представляет Светлана Кузнецова, ранее в четверг одержавшая победу над американкой Мэдисон Киз – 12:10. В полуфинале Кузнецова сыграет с Агнешкой Радваньской из Польши.

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