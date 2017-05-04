«Терек» оштрафовали на 100 тысяч рублей за поддержку команды по громкой связи

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал «Терек» на 100 тысяч рублей за использование системы оповещения по стадиону для поддержки принимающей команды во время матча РФПЛ против «Урала».

«В соответствии со статьей 111 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 33 приложения дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента (ст. 10 п.10.8 регламента чемпионата России среди команд футбольных клубов РФПЛ) – оштрафовать ФК «Терек» (Грозный) на 100 000 рублей», - сообщает официальный сайт РФС.

«Терек» 29 апреля в матче 26-го тура РФПЛ разгромил «Урал» со счетом 5:2.