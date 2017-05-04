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«Терек» оштрафовали на 100 тысяч рублей за поддержку команды по громкой связи

Источник:  РФСКомментарии

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал «Терек» на 100 тысяч рублей за использование системы оповещения по стадиону для поддержки принимающей команды во время матча РФПЛ против «Урала».

«В соответствии со статьей 111 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 33 приложения дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента (ст. 10 п.10.8 регламента чемпионата России среди команд футбольных клубов РФПЛ) – оштрафовать ФК «Терек» (Грозный) на 100 000 рублей», - сообщает официальный сайт РФС.

«Терек» 29 апреля в матче 26-го тура РФПЛ разгромил «Урал» со счетом 5:2.

Матч

Терек - Урал - 5:2 (1:1)

Голы

Павлюченко 21 (0:1). Мбенг 33 (1:1). Мбенг 63 (2:1). Садаев 67 (3:1). Лебеденко 83 (4:1). Манучарян 87 (4:2). Мохаммади 90 (5:2).

Состав

Терек: Городов, Дьомбер (Оздоев, 75), Уциев, Анхель, Семёнов, Пирис, Мохаммади, Иванов, Митришев (Торже, 46), Лебеденко, Мбенг (Садаев, 66)

Урал: Тимофеев, Меркулов, Панков, Динга, Коробов, Глушков, Ломакин (Юсупов, 69), Серченков, Кулаков (Новиков, 46), Щербаков, Павлюченко (Манучарян, 46)

Предупреждения:

нет - Панков, 36; Щербаков, 55

Судья:

Артём Чистяков (Россия)

Место и дата

29 апреля 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

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