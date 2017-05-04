Игорь Никитин: Плотников сыграет в большинстве, потому что там нужны мощные ребята

Тренер сборной России Игорь Никитин высказался о нападающем нашей национальной команды Сергее Плотникове.

- Почему наигрываем Плотникова в большинстве? Сергей и в СКА играет именно на этой точке при розыгрыше лишнего, мы знаем его сильные стороны, - говорит Игорь Никитин. – Это важная позиция перед воротами, где надо забирать отскоки и создавать помеху вратарю. Для такой роли нужны мощные ребята. Сергей это умеет делать.

Напомним, что в пятницу сборная России проведет свой первый матч на ЧМ-2017, сыграв против шведов.