Гонсало Игуаин: Возможный финал ЛЧ с «Реалом» станет особенным для меня
Аргентинский нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин признался, что
вероятный финал Лиги чемпионов против мадридского «Реала» станет особенным в
его карьере.
«Пока нам нужно сосредоточить усилия на ответном матче полуфинального противостояния против «Монако». Счет 2:0, даже в выездной встрече, ничего не гарантирует. Впрочем, возможный финал Лиги чемпионов против «Реала» стал бы особенным для меня, ведь в Мадриде я отыграл семь лет», - приводит официальный сайт УЕФА.
Еще не поздно попасть на финал Лиги чемпионов в Кардифф и увидеть своими глазами развязку главного футбольного турнира года!
В минувшую среду дубль Игуаина помог «Ювентусу» на выезде одолеть «Монако» (2:0) в первой встрече полуфинального противостояния Лиги чемпионов.
Напомним,
что в другом полуфинале встречаются мадридские клубы «Реал» и «Атлетико». В
первом полуфинальном матче этих команд «Реал» добился крупной победы – 3:0.
Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.
Матч
Голы
Игуаин 29 (0:1). Игуаин 59 (0:2).
Состав
Монако: Субашич, Глик, Эмерсон, Сидибе, Фабиньо, Бакайоко (Моутинью, 66), Дирар, Силва (Туре, 81), Лемар (Жермен, 67), Фалькао, Мбаппе
Ювентус: Буффон, Бонуччи, Алекс, Алвес, Бардзальи, Кьеллини, Маркизио (Ринкон, 81), Пьянич (Лемина, 89), Дибала, Игуаин (Куадрадо, 77), Манджукич
Предупреждения:
Фабиньо, 37 - Бонуччи, 21; Маркизио, 58; Кьеллини, 69
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
03 мая 21:45, Луи II, Текстовая трансляция