Гонсало Игуаин: Возможный финал ЛЧ с «Реалом» станет особенным для меня

Аргентинский нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин признался, что вероятный финал Лиги чемпионов против мадридского «Реала» станет особенным в его карьере.

«Пока нам нужно сосредоточить усилия на ответном матче полуфинального противостояния против «Монако». Счет 2:0, даже в выездной встрече, ничего не гарантирует. Впрочем, возможный финал Лиги чемпионов против «Реала» стал бы особенным для меня, ведь в Мадриде я отыграл семь лет», - приводит официальный сайт УЕФА.

Еще не поздно попасть на финал Лиги чемпионов в Кардифф и увидеть своими глазами развязку главного футбольного турнира года!

В минувшую среду дубль Игуаина помог «Ювентусу» на выезде одолеть «Монако» (2:0) в первой встрече полуфинального противостояния Лиги чемпионов.

Напомним, что в другом полуфинале встречаются мадридские клубы «Реал» и «Атлетико». В первом полуфинальном матче этих команд «Реал» добился крупной победы – 3:0.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.