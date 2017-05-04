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Гонсало Игуаин: Возможный финал ЛЧ с «Реалом» станет особенным для меня

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Аргентинский нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин признался, что вероятный финал Лиги чемпионов против мадридского «Реала» станет особенным в его карьере.

«Пока нам нужно сосредоточить усилия на ответном матче полуфинального противостояния против «Монако». Счет 2:0, даже в выездной встрече, ничего не гарантирует. Впрочем, возможный финал Лиги чемпионов против «Реала» стал бы особенным для меня, ведь в Мадриде я отыграл семь лет», - приводит официальный сайт УЕФА.

Еще не поздно попасть на финал Лиги чемпионов в Кардифф и увидеть своими глазами развязку главного футбольного турнира года!

В минувшую среду дубль Игуаина помог «Ювентусу» на выезде одолеть «Монако» (2:0) в первой встрече полуфинального противостояния Лиги чемпионов.

Напомним, что в другом полуфинале встречаются мадридские клубы «Реал» и «Атлетико». В первом полуфинальном матче этих команд «Реал» добился крупной победы – 3:0.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.

Матч

Монако - Ювентус - 0:2 (0:1)

Голы

Игуаин 29 (0:1). Игуаин 59 (0:2).

Состав

Монако: Субашич, Глик, Эмерсон, Сидибе, Фабиньо, Бакайоко (Моутинью, 66), Дирар, Силва (Туре, 81), Лемар (Жермен, 67), Фалькао, Мбаппе

Ювентус: Буффон, Бонуччи, Алекс, Алвес, Бардзальи, Кьеллини, Маркизио (Ринкон, 81), Пьянич (Лемина, 89), Дибала, Игуаин (Куадрадо, 77), Манджукич

Предупреждения:

Фабиньо, 37 - Бонуччи, 21; Маркизио, 58; Кьеллини, 69

Судья:

Матеу Лахос (Испания)

Место и дата

03 мая 21:45, Луи II, Текстовая трансляция

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