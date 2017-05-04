Гол Рэшфорда принес «МЮ» выездную победу над «Сельтой»
Футболисты испанской «Сельты»
в первом матче полуфинального противостояния Лиги Европы проиграли английскому «Манчестер
Юнайтед».
Встреча,
прошедшая в четверг в Виго на стадионе «Балаидос», завершилась со счетом 1:0 в
пользу «МЮ». Первый тайм завершился без забитых мячей. В середине второго
точный удар со штрафного нанес нападающий гостей Маркус Рэшфорд. Отметим, что
этот матч обслуживала российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым.
Ответный
матч «Манчестер Юнайтед» и «Сельты» пройдет в Англии 11 мая и начнется в 22:05
(мск).
Напомним,
что в другом полуфинале встречаются голландский «Аякс» и французский «Лион». В
первом матче этих соперников «Аякс» добился крупной домашней виктории со счетом
4:1.
Финальный матч Лиги Европы пройдет 24 мая в Стокгольме на стадионе «Френдс Арена».
Матч
Сельта - Манчестер Юнайтед - 0:1 (0:0)
Голы
Рэшфорд 67 (0:1).
Состав
Сельта: Альварес, Кабрал, Кастро, Мальо (Бовю, 90), Васс (Санчес, 75), Ронкалья, Радойя, Эрнандес, Систо, Аспас, Гуидетти
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Блинд, Байи, Дармиан, Погба, Феллайни, Эррера, Мхитарян (Янг, 78 Смоллинг, 88), Валенсия, Лингард, Рэшфорд (Марсьяль, 80)
Предупреждения:
Мальо, 65 - Феллайни, 32; Погба, 85
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
04 мая 22:05, Эстадио де Балаидос, Текстовая трансляция