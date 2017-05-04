Гол Рэшфорда принес «МЮ» выездную победу над «Сельтой»

Футболисты испанской «Сельты» в первом матче полуфинального противостояния Лиги Европы проиграли английскому «Манчестер Юнайтед».

Встреча, прошедшая в четверг в Виго на стадионе «Балаидос», завершилась со счетом 1:0 в пользу «МЮ». Первый тайм завершился без забитых мячей. В середине второго точный удар со штрафного нанес нападающий гостей Маркус Рэшфорд. Отметим, что этот матч обслуживала российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым.

Ответный матч «Манчестер Юнайтед» и «Сельты» пройдет в Англии 11 мая и начнется в 22:05 (мск).

Напомним, что в другом полуфинале встречаются голландский «Аякс» и французский «Лион». В первом матче этих соперников «Аякс» добился крупной домашней виктории со счетом 4:1.

Финальный матч Лиги Европы пройдет 24 мая в Стокгольме на стадионе «Френдс Арена».