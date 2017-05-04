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Гол Рэшфорда принес «МЮ» выездную победу над «Сельтой»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты испанской «Сельты» в первом матче полуфинального противостояния Лиги Европы проиграли английскому «Манчестер Юнайтед».

Встреча, прошедшая в четверг в Виго на стадионе «Балаидос», завершилась со счетом 1:0 в пользу «МЮ». Первый тайм завершился без забитых мячей. В середине второго точный удар со штрафного нанес нападающий гостей Маркус Рэшфорд. Отметим, что этот матч обслуживала российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым.

Ответный матч «Манчестер Юнайтед» и «Сельты» пройдет в Англии 11 мая и начнется в 22:05 (мск).

Напомним, что в другом полуфинале встречаются голландский «Аякс» и французский «Лион». В первом матче этих соперников «Аякс» добился крупной домашней виктории со счетом 4:1.

Финальный матч Лиги Европы пройдет 24 мая в Стокгольме на стадионе «Френдс Арена».

Матч

Сельта - Манчестер Юнайтед - 0:1 (0:0)

Голы

Рэшфорд 67 (0:1).

Состав

Сельта: Альварес, Кабрал, Кастро, Мальо (Бовю, 90), Васс (Санчес, 75), Ронкалья, Радойя, Эрнандес, Систо, Аспас, Гуидетти

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Блинд, Байи, Дармиан, Погба, Феллайни, Эррера, Мхитарян (Янг, 78 Смоллинг, 88), Валенсия, Лингард, Рэшфорд (Марсьяль, 80)

Предупреждения:

Мальо, 65 - Феллайни, 32; Погба, 85

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

04 мая 22:05, Эстадио де Балаидос, Текстовая трансляция

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