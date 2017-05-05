Андрей Кириленко: У меня появилась возможность участвовать в решении насущных вопросов ФИБА

Президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал свое избрание в центральное бюро ФИБА.

- Центральное бюро ФИБА - это самый главный орган, который занимается развитием баскетбола во всем мире. Находясь в его составе, у меня появится возможность принимать участие в решении всех насущных вопросов. А с учетом того, что Россия подала заявки на проведение женского чемпионата Европы 2019 года и мужского Кубка мира - 2023, присутствие в центральном бюро FIBA можно считать основополагающим.

Помимо этого, архиважным для России является само наличие своего представителя в руководящем органе Международной федерации баскетбола. Это позволяет лоббировать интересы нашей страны и имеет ключевое значение в развитии спортивной политики нашего государства, - заявил Кириленко.

Всего Центральное Бюро ФИБА пополнилось пятью новыми представителями. Помимо Кириленко, в его состав вошли бывший центровой «Хьюстона» Яо Мин (президент Китайской баскетбольной ассоциации), Юко Мицуя (президент Японской баскетбольной ассоциации), Астериос Зойс (член Бюро ФИБА-Европа) и Лена Уоллин-Канзи (генеральный секретарь Шведской федерации баскетбола).