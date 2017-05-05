Жозе Моуринью: Рэшфорд - 19-летний мальчишка, который очень любит футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил вклад нападающего Маркуса Рэшфорда в победу команды над «Сельтой» в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

- Рэшфорд - 19-летний мальчишка, который очень любит футбол. Он работает, набирается опыта, и значение имеет только его класс, а не его возраст, - заявил Моуринью после игры в Виго.

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Jose Mourinho: "He's a 19-year-old kid in love with football. He works, he's mature and what matters is not his age but his quality." pic.twitter.com/xO0W99PSfo — Manchester United (@ManUtd) 4 мая 2017 г.

Встреча, прошедшая в четверг в Виго на стадионе «Балаидос», завершилась со счетом 1:0 в пользу «МЮ». Первый тайм завершился без забитых мячей. В середине второго точный удар со штрафного нанес нападающий гостей Маркус Рэшфорд. Отметим, что этот матч обслуживала российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым.

Ответный матч «Манчестер Юнайтед» и «Сельты» пройдет в Англии 11 мая и начнется в 22:05 (мск).