Жозе Моуринью: Рэшфорд - 19-летний мальчишка, который очень любит футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил вклад нападающего Маркуса Рэшфорда в победу команды над «Сельтой» в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

- Рэшфорд - 19-летний мальчишка, который очень любит футбол. Он работает, набирается опыта, и значение имеет только его класс, а не его возраст, - заявил Моуринью после игры в Виго.

Jose Mourinho: "He's a 19-year-old kid in love with football. He works, he's mature and what matters is not his age but his quality." pic.twitter.com/xO0W99PSfo