Жозе Моуринью: Рэшфорд - 19-летний мальчишка, который очень любит футбол
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил вклад нападающего Маркуса Рэшфорда в победу команды над «Сельтой» в первом полуфинальном матче Лиги Европы.
- Рэшфорд - 19-летний мальчишка, который очень любит футбол. Он работает, набирается опыта, и значение имеет только его класс, а не его возраст, - заявил Моуринью после игры в Виго.
❤️⚽️— Manchester United (@ManUtd) 4 мая 2017 г.
Jose Mourinho: "He's a 19-year-old kid in love with football. He works, he's mature and what matters is not his age but his quality." pic.twitter.com/xO0W99PSfo
Встреча, прошедшая в четверг в Виго на стадионе «Балаидос», завершилась со счетом 1:0 в пользу «МЮ». Первый тайм завершился без забитых мячей. В середине второго точный удар со штрафного нанес нападающий гостей Маркус Рэшфорд. Отметим, что этот матч обслуживала российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым.
Ответный матч «Манчестер Юнайтед» и «Сельты» пройдет в Англии 11 мая и начнется в 22:05 (мск).
Матч
Сельта - Манчестер Юнайтед - 0:1 (0:0)
Голы
Рэшфорд 67 (0:1).
Состав
Сельта: Альварес, Кабрал, Кастро, Мальо (Бовю, 90), Васс (Санчес, 75), Ронкалья, Радойя, Эрнандес, Систо, Аспас, Гуидетти
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Блинд, Байи, Дармиан, Погба, Феллайни, Эррера, Мхитарян (Янг, 78 Смоллинг, 88), Валенсия, Лингард, Рэшфорд (Марсьяль, 80)
Предупреждения:
Мальо, 65 - Феллайни, 32; Погба, 85
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
04 мая 22:05, Эстадио де Балаидос, Текстовая трансляция