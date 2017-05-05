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Олег Кузьмин: Грасия как работал, так и работает, не обращая внимания на слухи и критику

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Защитник «Рубина» Олег Кузьмин поделился мнением о причинах неудачного выступления команды в весенней части чемпионата России.

- Победа над «Локомотивом» - как глоток свежего воздуха. Все-таки после победных матчей и восстановление идет лучше, и следующий недельный микроцикл проходит намного позитивней. Да, мы не очень хорошо играли, но в данной ситуации для нас самое главное результат. Все равно этот микроцикл проходит в более веселой, позитивной атмосфере, лучше работается, лучше восстанавливается; побеждать всегда хорошо, а для нас - это именно то, что надо.

Грасия как работал, так и работает. Думаю, он не обращает внимания на слухи и критику, - цитирует Кузьмина агентство ТАСС.

Казанцы в девяти турах после возобновления чемпионата России набрали 9 очков (две победы и три ничьи при четырех поражениях).

Матч

Рубин - Уфа

Место и дата

07 мая 16:30, Казань Арена, Онлайн-трансляция




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