Сборная Таити вышла в полуфинал чемпионата мира по пляжному футболу
Сборная Таити пробилась в полуфинал чемпионата мира по пляжному футболу-2017, который проходит на Багамских Островах.
В четвертьфинале таитяне нанесли поражение команде Парагвая со счетом 6:4.
6 мая сборная Таити в полуфинале сразится с победителем матча между Швейцарией и Ираном.
Напомним, на чемпионате мира-2015 команда Таити дошла до финала, где уступила португальцам (3:5).
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