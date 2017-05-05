Рэшфорд признан лучшим игроком матча «Сельта» - «Манчестер Юнайтед» по мнению болельщиков
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд признан лучшим игроком первого полуфинального матча Лиги Европы с «Сельтой».
За 19-летнего форварда проголосовало наибольшее количество болельщиков.
His sublime goal gave us a lead to take back to Old Trafford - and now you've voted @MarcusRashford as your #MUFC Man of the Match! 😄 pic.twitter.com/u6xHHaSFeL— Manchester United (@ManUtd) 4 мая 2017 г.
Встреча, прошедшая в четверг в Виго на стадионе «Балаидос», завершилась со счетом 1:0 в пользу «МЮ». Первый тайм завершился без забитых мячей. В середине второго точный удар со штрафного нанес нападающий гостей Маркус Рэшфорд. Отметим, что этот матч обслуживала российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым.
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Матч
Сельта - Манчестер Юнайтед - 0:1 (0:0)
Голы
Рэшфорд 67 (0:1).
Состав
Сельта: Альварес, Кабрал, Кастро, Мальо (Бовю, 90), Васс (Санчес, 75), Ронкалья, Радойя, Эрнандес, Систо, Аспас, Гуидетти
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Блинд, Байи, Дармиан, Погба, Феллайни, Эррера, Мхитарян (Янг, 78 Смоллинг, 88), Валенсия, Лингард, Рэшфорд (Марсьяль, 80)
Предупреждения:
Мальо, 65 - Феллайни, 32; Погба, 85
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
04 мая 22:05, Эстадио де Балаидос, Текстовая трансляция