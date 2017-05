Рэшфорд признан лучшим игроком матча «Сельта» - «Манчестер Юнайтед» по мнению болельщиков

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд признан лучшим игроком первого полуфинального матча Лиги Европы с «Сельтой».

За 19-летнего форварда проголосовало наибольшее количество болельщиков.



His sublime goal gave us a lead to take back to Old Trafford - and now you've voted @MarcusRashford as your #MUFC Man of the Match! 😄 pic.twitter.com/u6xHHaSFeL