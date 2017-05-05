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Кузнецова уступила Халеп в финале выставочного турнира в Мадриде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Светлана Кузнецова потерпела поражение в финальном матче выставочного турнира Tie Break Tens в Мадриде.

Матчи на этом турнире проходили в формате тай-брейка до 10 очков. Кузнецова в финале уступила Симоне Халеп из Румынии - 6:10.

Напомним, вернувшаяся в WTA-тур Мария Шарапова уже в первом матче в Мадриде уступила олимпийской чемпионке Рио-2016 Монике Пуиг.

Всего в соревновании принимали участие 16 игроков - по восемь участников в женской и мужской сетках. Победителем турнира у мужчин стал болгарин Григор Димитров, обыгравший в финале испанца Фелисиано Лопеса - 10:7.

Халеп и Димитров получили по 250 тысяч долларов, из которых каждый отдаст 50 тысяч на благотворительность.


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