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Эдуардо Бериццо: Во втором тайме «Сельте» удалось свести на нет преимущество «Манчестер Юнайтед»

Источник:  ASКомментарии

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо уверен в том, что его команде по силам отыграться в противостоянии с «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Лиги Европы.

- В первой половине встречи некоторые потери мяча могли дорого стоить «Сельте». Во втором тайме нам удалось свести преимущество соперника на нет. Игра получилась очень упорной. Нам нужно продолжать упорно двигаться вперед, как мы это делали раньше. Это такой же результат, который был после первого матча с донецким «Шахтером» в 1/16 финала.

Не путайте счет сегодняшнего матча с результатом, который будет в нашем противостоянии после ответной игры на «Олд Траффорд», - заявил Бериццо.

Встреча, прошедшая в четверг в Виго на стадионе «Балаидос», завершилась со счетом 1:0 в пользу «МЮ». Первый тайм завершился без забитых мячей. В середине второго точный удар со штрафного нанес нападающий гостей Маркус Рэшфорд. Отметим, что этот матч обслуживала российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым.

Матч

Сельта - Манчестер Юнайтед - 0:1 (0:0)

Голы

Рэшфорд 67 (0:1).

Состав

Сельта: Альварес, Кабрал, Кастро, Мальо (Бовю, 90), Васс (Санчес, 75), Ронкалья, Радойя, Эрнандес, Систо, Аспас, Гуидетти

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Блинд, Байи, Дармиан, Погба, Феллайни, Эррера, Мхитарян (Янг, 78 Смоллинг, 88), Валенсия, Лингард, Рэшфорд (Марсьяль, 80)

Предупреждения:

Мальо, 65 - Феллайни, 32; Погба, 85

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

04 мая 22:05, Эстадио де Балаидос, Текстовая трансляция


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