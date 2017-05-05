Тони Паркер пропустит остаток плей-офф НБА из-за травмы
Разыгрывающий «Сан-Антонио Сперс» Тони Паркер из-за травмы пропустит остаток текущего сезона.
Минувшей ночью «Шпоры» обыграли «Хьюстон» и сравняли счет в серии 1/4 финала плей-офф НБА — 1-1. Паркер получил травму левой ногипо ходу заключительной четверти матча.
Позже французу была сделана МРТ, которая выявила у Паркера разрыв сухожилия четырехглавой мышцы. О сроках восстановления игрока пока не сообщается, но уже известно, что Паркер пропустит остаток сезона.
Третья игра серии состоится 6 мая в Хюстоне.
Матч
Сан-Антонио - Хьюстон - 121:96
Место и дата
04 мая 04:30, AT&T Центр, Онлайн-трансляция
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