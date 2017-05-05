«Бастии» присуждено техническое поражение в матче с «Лионом»

Дисциплинарный комитет Лиги 1 присудил корсиканской «Бастии» техническое поражение за беспорядки фанатов на футбольном матче с «Лионом», который состоялся 16 апреля.

Клуб также обязан провести три ближайших домашних игры без зрителей, на нейтральном поле.

Напомним, 16 апреля в Бастии начало матча чемпионата Франции между местным клубом и «Лионом» было отложено из-за того, что болельщики хозяев выбежали на поле и попытались напасть на игроков «Лиона».

Спустя час команды вышли и провели первый тайм, по окончании которого случилась потасовка между выбежавшим на поле болельщиком и вратарем «Лиона» Лопешем. В результате, на поле началась массовая драка, в ходе которой один из стюардов встречи попытался нанести удар защитнику гостевой команды Муктару Дьякаби. Встреча так и не была доиграна.

«Бастия» в данный момент замыкает турнирную таблицу чемпионата Франции.

