Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Финляндия- : -Белоруссия
Хоккей  Чехия- : -Канада
Хоккей  Швеция- : -Россия
Хоккей  США- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Бастии» присуждено техническое поражение в матче с «Лионом»

Источник:  Французская Лига 1Комментарии

Дисциплинарный комитет Лиги 1 присудил корсиканской «Бастии» техническое поражение за беспорядки фанатов на футбольном матче с «Лионом», который состоялся 16 апреля.

Клуб также обязан провести три ближайших домашних игры без зрителей, на нейтральном поле.

Напомним, 16 апреля в Бастии начало матча чемпионата Франции между местным клубом и «Лионом» было отложено из-за того, что болельщики хозяев выбежали на поле и попытались напасть на игроков «Лиона».

Спустя час команды вышли и провели первый тайм, по окончании которого случилась потасовка между выбежавшим на поле болельщиком и вратарем «Лиона» Лопешем. В результате, на поле началась массовая драка, в ходе которой один из стюардов встречи попытался нанести удар защитнику гостевой команды Муктару Дьякаби. Встреча так и не была доиграна.

«Бастия» в данный момент замыкает турнирную таблицу чемпионата Франции.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Лига 1. 36-й тур. «Сент-Этьен» - «Бордо», «ПСЖ» - «Бастия» и другие матчиВсе матчи чемпионата Франции по футболу на сайте «Советского спорта».Александр Ляказетт: Дома забьем столько, сколько нужноНападающий «Лиона» Александр Ляказетт верит, что после поражения от «Аякса» в ½ финала Лиги Европы (1:4) его команда пробьется в финал.«Атлетико» начал переговоры с «Лионом» по трансферу ЛяказеттаФорвард «Лиона» Александр Ляказетт станет главной трансферной целью «Атлетико» в ближайшее межсезонье, сообщает L’Equipe.Под натиском детей. Как «Аякс» обыграл «Лион»Под натиском детей. Как «Аякс» обыграл «Лион»«Аякс» в первом полуфинальном матче Лиги Европы выиграл у «Лиона» - 4:1.Брюно Женезьо: Это самый настоящий провалГлавный тренер «Лиона» Бруно Женезио прокомментировал поражение от «Аякса» (1:4) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.Петер Бос: Нам удалось порадовать публику яркой игройГлавный тренер «Аякса» Петер Бос прокомментировал победу над «Лионом» (4:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.Бертран Траоре признан лучшим игроком матча «Аякс» -– «Лион»Полузащитник «Аякса» Бертран Траоре признан лучшим игроком первого полуфинального матча Лиги Европы против «Лиона» (4:1), сообщает официальный сайт УЕФА.«Аякс» разгромил «Лион» в первом полуфинальном матче Лиги ЕвропыФутболисты «Аякса» на своем поле крупно переиграли французский «Лион» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «Амстердам Арена» и завершилась со счетом 4:1 в пользу голландского клуба.Максим Гоналон: Полуфинал еврокубков - это большое достижение для «Лиона»Капитан «Лиона» Максим Гоналон поделился ожиданиями от предстоящего первого полуфинального матча Лиги Европы против «Аякса».Эдвин ван дер Сар: Если «Аякс» окажется в финале - это будет фантастикаГенеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар поделился ожиданиями от предстоящих полуфинальных матчей Лиги Европы против «Лиона».Непредсказуемая пара. Все о матче «Аякс» - «Лион»Непредсказуемая пара. Все о матче «Аякс» - «Лион»«Советский спорт» представляет первый полуфинальный матч Лиги Европы - встречу «Аякса» и «Лиона».«Аякс» и «Лион» объявили стартовые составы на полуфинальный матч Лиги ЕвропыСтали известны стартовые составы «Аякса» и «Лиона» на первый полуфинальный матч Лиги Европы.Агент Жиру опроверг информацию о переговорах с «Марселем»Агент Жиру опроверг информацию о переговорах с «Марселем»Агент Майкл Мануэлло, представляющий интересы нападающего «Арсенала» Оливье Жиру, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «Марсель».«Монако» отказался продавать Мбаппе в «Манчестер Юнайтед»Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, который один из первых сообщил о трансфере Гарета Бэйла в «Реал», рассказал об интересе «Манчестер Юнайтед» к форварду «Монако» Килиану Мбаппе.Петер Бос: Чтобы пробиться в финал ЛЕ, нужно показать топовый футболГлавный тренер «Аякса» Петер Бос поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Лиги Европы против «Лиона».Верратти посетит матч «Монако» – «Ювентус», его агент проведет переговоры о переходе «Юве»Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти завтра будет присутствовать на матче между «Монако» и «Ювентусом» в 1/2 финала Лиги чемпионов. Вероятно, его приезд в Монте-Карло свидетельствуют о переговорах по поводу перехода в «Ювентус».Национальный совет по этике Франции рассмотрит заявление президента «ПСЖ», раскритиковавшего судьюНациональный совет по этике Франции намерен рассмотреть высказывание президента «Пари Сен-Жермен» Нассера Аль-Хелайфи, который подверг критике работу главного арбитра матча 35-го тура лиги с «Ниццой» (1:3).«Барселона» готова потратить 100 миллионов на двух крайних защитников и центрального полузащитникаРуководство «Барселоны» определилось с позициями, на которые в межсезонье будут подписаны новые игроки.Пауло Дибала: Этот год может стать годом «Ювентуса»Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал, чего ждет от матчей ½ финала Лиги чемпионов с «Монако», и высказался о шансах на победу в турнире.Унаи Эмери: Пока у нас есть шанс выиграть титул, будем продолжать борьбуГлавный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери после поражения от «Ниццы» (1:3) в 35-м туре лиги 1 заявил, что не оставляет надежд на продолжение борьбы за чемпионский титул.
Футбол
Рэшфорд признан лучшим игроком матча «Сельта» - «Манчестер Юнайтед» по мнению болельщиков
Футбол
Сборная Таити вышла в полуфинал чемпионата мира по пляжному футболу
Футбол
Жозе Моуринью: Рэшфорд - 19-летний мальчишка, который очень любит футбол
Баскетбол
Андрей Кириленко: У меня появилась возможность участвовать в решении насущных вопросов ФИБА
все новости
Лион
Лионкалендарьстатистика
Бастия
Бастиякалендарьстатистика
Чемпионат Франции
Чемпионат Франциитаблицакалендарьстатистикатексты/новости