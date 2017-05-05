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Дмитрий Кузнецов: Нужно ставить пенальти объективно, а не руководствуясь тем, кому это больше нужно

Источник:  «Известия»Комментарии

Тренер казанского «Рубина» Дмитрий Кузнецов поделился мнением о недостатках в работе арбитров РФПЛ.

- Было время, когда вообще запрещалось обсуждать работу судей. Но как этого можно не делать, если все команды заряжены на результат. Кто-то бьется за еврокубки, кто-то  за выживание. А когда выходит судья и решает, кому ехать в Европу, кому вылетать, а кому нет, это неправильно. Кому-то ставят три пенальти, а кому-то не ставят ни одного и просто закрывают глаза на нарушения.

Думаю, выскажу общее мнение о положении нашего судейства: нужно ставит пенальти и удалять игроков объективно, а не только руководствуясь тем, кому это больше нужно. Ну что это за футбол? Поэтому все и говорят, что у нас чемпионат странный.

Что бы я сейчас ни сказал, люди там, наверху, будут делать так, как им выгодно. Я в это лезть не хочу, у меня свои дела есть. Пусть разбираются сами. Но таких судейских скандалов быть не должно, - рассказал Кузнецов в интервью «Известиям». 

В данный момент «Рубин» занимает десятую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Контракт Дмитрия Кузнецова с казанским клубом истекает 31 мая. Пока неизвестно, продолжит ли он работу с командой в штабе Хавьера Грасии.

Матч

Рубин - Уфа

Место и дата

07 мая 16:30, Казань Арена, Онлайн-трансляция


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