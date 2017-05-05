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Дмитрий Кузнецов: Не знаю, какая политика будет у «Рубина» на следующий сезон

Источник:  «Известия»Комментарии

Тренер казанского «Рубина» Дмитрий Кузнецов рассказал о кадровой ситуации в команде.

- Никто не хочет сидеть в запасе, всем хочется играть. Но когда в команде есть 20 конкурентоспособных игроков  это мечта любого тренера. Можно и ротацию состава проводить, и спокойно играть на три фронта: чемпионат, Кубок страны, еврокубок.

Когда у тебя 20 равносильных футболистов, которые могут заменить друг друга,  это прекрасно. Но я не знаю, какая политика будет у клуба на следующий сезон. Захотят  избавятся, захотят  купят еще. Это, наверное, уже после окончания сезона будет решаться, - цитируют Кузнецова «Известия».

Контракт Дмитрия Кузнецова с казанским клубом истекает 31 мая. Пока неизвестно, продолжит ли он работу с командой в штабе Хавьера Грасии.

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