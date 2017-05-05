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«Рейнджерс» обыграли «Оттаву» и сравняли счет в с серии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» нанесли поражение «Оттаве» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ (4:1).

Таким образом, команды обменялись двумя победами на своих площадках.

Сегодня дубль оформил шведский нападающий «Рейнджерс» Оскар Линдберг: он забросил две шайбы во втором периоде.

А его соотечественник Хенрик Лундквист отразил 22 броска по своим воротам из 23.

Пятый матч серии состоится вечером 6 мая в столице Канады.

Матч

Рейнджерс - Оттава - 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Голы:

Холден (Хэйс), 14:04 (1:0). Линдберг (Глэсс, Грабнер), 22:01 (2:0). Линдберг (Глэсс, Миллер), 35:54 (3:0). Крейдер (Степан, Макдона), 50:45 (4:0). Террис (Смит, Харпур), 53:34 (4:1).

Место и дата

05 мая 02:30, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция


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