«Рейнджерс» обыграли «Оттаву» и сравняли счет в с серии
Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» нанесли поражение «Оттаве» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ (4:1).
Таким образом, команды обменялись двумя победами на своих площадках.
Сегодня дубль оформил шведский нападающий «Рейнджерс» Оскар Линдберг: он забросил две шайбы во втором периоде.
А его соотечественник Хенрик Лундквист отразил 22 броска по своим воротам из 23.
Kreider with the insurance. #OTTvsNYR #StanleyCup pic.twitter.com/qyrvOasaGL— NHL (@NHL) 5 мая 2017 г.
Пятый матч серии состоится вечером 6 мая в столице Канады.
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