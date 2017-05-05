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Шипачев подписал двухлетний контракт с «Вегасом» и будет играть в НХЛ

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Шипачев подписал двухлетний контракт с «Вегасом» и будет играть в НХЛ

Нападающий сборной России Вадим Шипачев стал игроком нового клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс».

Об этом сообщает официальный твиттер команды.

По условиям двухлетнего контракта, Шипачев будет зарабатывать 4,5 миллиона долларов в год.

30-летний хоккеист в прошедшем сезоне стал обладателем Кубка Гагарина в составе СКА. Он играл за питерский клуб с 2013 года. Ранее Вадим защищал цвета «Северстали».

В сезоне-2016/17 Шипачев принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 76 (26+50) очков.

- Вадим является плеймейкером высокого класса, который сделал отличную карьеру в КХЛ. Шипачев был одним из лучших бомбардиров лиги, также он успешно выступает за сборную России на международном уровне. Мы верим, что он проявит себя и в НХЛ, - заявил генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи.

Клуб «Вегас Голден Найтс» дебютирует в НХЛ в сезоне-2017/18. Костяк команды из штата Невада будет набран на специальном драфте расширения.



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