Шипачев подписал двухлетний контракт с «Вегасом» и будет играть в НХЛ

В сезоне-2016/17 Шипачев принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 76 (26+50) очков.

- Вадим является плеймейкером высокого класса, который сделал отличную карьеру в КХЛ. Шипачев был одним из лучших бомбардиров лиги, также он успешно выступает за сборную России на международном уровне. Мы верим, что он проявит себя и в НХЛ, - заявил генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи.

Shipachyov’s contract will be for two years with an average annual salary of $4.5 million.