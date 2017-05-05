Сборная Канады - фаворит чемпионата мира-2017 по букмекерским котировкам
Сегодня в Кельне и Париже стартует чемпионат мира по хоккею-2017.
Главным фаворитом турнира букмекеры считают действующих чемпионов мира канадцев.
На их победу в турнире можно поставить с коэффициентом 2,50.
Вторым фаворитом турнира является сборная России - 3,60. Котировки на победу сборной Швеции - 5,00. Команды Финляндии - 6,50.
В первый день первенства россияне сыграют со шведами, а канадцы - с чехами.
Матч
Место и дата
05 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 мая 21:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция
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