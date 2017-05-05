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Сборная Канады - фаворит чемпионата мира-2017 по букмекерским котировкам

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в Кельне и Париже стартует чемпионат мира по хоккею-2017.

Главным фаворитом турнира букмекеры считают действующих чемпионов мира канадцев.

На их победу в турнире можно поставить с коэффициентом 2,50.

Вторым фаворитом турнира является сборная России - 3,60. Котировки на победу сборной Швеции - 5,00. Команды Финляндии - 6,50.

В первый день первенства россияне сыграют со шведами, а канадцы - с чехами.

Голосование: Кто будет главным соперником сборной России в борьбе за золото ЧМ-2017?

Матч

Швеция - Россия

Место и дата

05 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Чехия - Канада

Место и дата

05 мая 21:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция


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