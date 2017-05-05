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Италия, Бразилия и Иран вышли в полуфинал чемпионата мира по пляжному футболу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На чемпионате мира по пляжному футболу, который проходит на Багамских островах, определились все участники полуфиналов.

Бразильцы в четвертьфинале обыграли действующего чемпиона мира команду Португалии  со счетом 4:3, иранцы в дополнительное время взяли верх над сборной Швейцарии (4:3).

А команда Италии нанесла поражение Сенегалу - 5:1.

Напомним, ранее в полуфинал пробилась сборная Таити.

Полуфиналы Иран - Таити и Италия - Бразилия состоятся 6 мая. А на следующий день пройдут финал и матч за третье место.


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