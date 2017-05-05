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«Манчестер Юнайтед» рвется в финал Лиги Европы, а Шипачев стал игроком «Вегаса». Главные новости утра

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Манчестер Юнайтед» рвется в финал Лиги Европы, а Шипачев стал игроком «Вегаса». Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра пятницы.

1. «Манчестер Юнайтед» на выезде переиграл «Сельту» в первом полуфинальном матче Лиги Европы. 

2. Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью отметил прогресс главного героя встречи - автора единственного гола Маркуса Рэшфорда.

3. Но его визави Эдуардо Бериццо не намерен складывать оружие. По силам ли испанскому клубу отыграться на «Олд Траффорд»?

4. Нападающий сборной России и один из лидеров СКА последних лет Вадим Шипачев подписал двухлетний контракт с клубом-новичком НХЛ «Вегас Голден Найтс».

5. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» восстановили равновесие в серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Оттавой».

6. Чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер советует Владимиру Кличко завершить спортивную карьеру. Прислушается ли к нему знаменитый украинец, проигравший на прошлой неделе мегафайт Энтони Джошуа?

7. Аутсайдер Лиги 1 «Бастия» получила техническое поражение за поведение своих фанатов, сорвавших матч национального первенства с «Лионом». Теперь остаться в высшем дивизионе корсиканцам будет очень сложно.

8. На чемпионате мира по пляжному футболу, который проходит на Багамских островах, определились все участники полуфиналов.

9. Светлана Кузнецова не смогла выиграть выставочный турнир в столице Испании. В финале она уступила румынке Симоне Халеп. Неудачно выступила в Мадриде Мария Шарапова, в первом же матче уступившая олимпийской чемпионке Рио-2016 Монике Пуиг.

10. Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби провел первую тренировку после того, как получил сотрясение мозга в третьем матче серии плей-офф НХЛ с «Вашингтоном». Напомним, его команде остался всего один шаг до победы (3-1).

Событие дня: Сегодня сборная России проведет свой первый матч на чемпионате мира по хоккею против команды Швеции

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Блог дня: Овечкина и Кузнецова загнали в угол, но шанс спастись еще есть

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