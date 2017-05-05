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«Динамо»: С игроками должны рассчитаться в ближайшие дни

Источник:  Р-СпортКомментарии

«Динамо» не вышло за определенные рамки по задолженностям, сообщили в пресс-службе клуба.

Ранее в ходе пленума Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» председатель общества Владимир Стржалковский подтвердил, что у хоккейного клуба есть финансовые проблемы.

«О том, сколько клуб должен, вся информация есть у КХЛ. Согласно регламенту, по которому живут клубы и лига, есть определенные рамки, за которые мы не вышли.

Пока ничего критичного нет. Есть определенные задолженности. С игроками общался генеральный менеджер. Все всё знают. С игроками должны рассчитаться в ближайшие дни. У нас в клубе паники нет по этому поводу», – приводит «Р-Спорт» слова пресс-службы клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне «Динамо» заняло третье место в Западной конференции и дошло до второго раунда плей-офф, где в пяти матчах серии проиграло будущему чемпиону – СКА.

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