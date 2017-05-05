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Джек Айкел: Постараюсь познакомиться с Антипиным

Источник:  Р-СпортКомментарии

Форвард сборной США Джек Айкел высказался о том, как относится к тому, что на чемпионате мира в Кельне и Париже предстоит сыграть со своими нынешними и будущими партнерами по «Баффало».

«Конечно, на чемпионате мира будет интересно сыграть и против своих одноклубников по «Баффало». Против сборной Латвии с Земгусом Гиргенсонсом мы сыграем уже в группе, с Райаном О'Райлли и сборной Канады, возможно, встретимся в плей-офф.

Что касается Виктора Антипина из сборной России, мне будет интересно последить за ним на турнире, посмотреть, насколько он хорош. Конечно, я постараюсь познакомиться с ним», – приводит «Р-Спорт» слова Айкела.

Напомним, защитник сборной России Виктор Антипин подписал контракт с «Баффало» и в следующем сезоне будет играть в НХЛ.

Сборная США сыграет в группе в Кельне. Первым соперником американцев станут в пятницу хозяева турнира – сборная Германии. Начало матча – 21:15 (мск).

Матч

США - Германия

Место и дата

05 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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