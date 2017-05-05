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«Тяньцзинь Цюаньцзянь»: Мы не вели переговоров с Диего Костой

Источник:  Goal.comКомментарии

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» выступил с опровержением информации о переговорах с форвардом «Челси» Диего Костой.

«В связи с распространившимися слухами о том, что Диего Коста перейдет в «Тяньцзинь Цюаньцзянь», наш клуб хочет прояснить ситуацию и заявить, что мы не вели переговоров с Диего Костой о трансфере», – говорится в заявлении китайского клуба.

Напомним, накануне появилась информация о том, что 28-летний испанец и его агент Жорже Мендеш встретились с представителями «Тяньцзинь Цюаньцзянь» в Лондоне и согласовали предварительный контракт, по которому зарплата форварда составит 30 миллионов евро.

Напомним, «Тяньцзинь Цюаньцзянь» тренирует итальянец Фабио Каннаваро. В клубе выступают бразилец Алешандре Пато и бельгиец Аксель Витсель.

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