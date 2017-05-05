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Врба снова возглавит «Викторию Пльзень»

Источник:  ФК «Виктория» ПльзеньКомментарии

Бывший главный тренер «Анжи» Павел Врба с нового сезона вновь возглавит «Викторию Пльзень». Клуб объявил о подписании трехлетнего контракта с 53-летним специалистом.

Врба тренировал «Викторию Пльзень» в 2008-2013 годах и дважды приводил команду к победе в чемпионате Чехии (2011, 2013). Также под его руководством «Виктория Пльзень» выигрывала Кубок Чехии (2010) и Суперкубок Чехии (2011).

Напомним, в 2014-2016 годах Врба возглавлял сборную Чехии, а в первой половине сезона 2016/2017 тренировал «Анжи».

Врба пять раз подряд признавался тренером года в Чехии (2010-2014).

После 26 туров нынешнего чемпионата «Виктория Пльзень» занимает второе место, имея столько же очков, сколько и лидер «Славия».

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