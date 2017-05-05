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Касаткина признана «Прорывом апреля» по версии WTA

Источник:  WTAКомментарии

28-я ракетка мира Дарья Касаткина победила в номинации «Прорыв месяца» в голосовании на официальном сайте WTA.

В апреле 19-летняя российская теннисистка завоевала свой первый в карьере титул WTA, победив на турнире в Чарльстоне.

По ходу турнира Касаткина выбила из борьбы Монику Пуиг, Дарью Гаврилову, Лауру Зигемунд, а в финале обыграла Елену Остапенко.

По итогам опроса Касаткина получила 60 процентов голосов и опередила Маркету Вондроушову из Чехии (20%), Даяну Ястремскую из Украины (11%) и Анетт Контавейт из Эстонии (9%).

Напомним, ранее в номинации прорыв месяца побеждали Коко Вандевеге (январь), Кристина Младенович (февраль) и Риса Одзаки (март).

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