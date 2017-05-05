Ален Виньо: Сегодня у нас выстрелила тройка Линдберга

Главный тренер «Рейнджерс» Ален Виньо подвел итоги матча с «Оттавой» (4:1) во втором раунде плей-офф НХЛ.

«У нас четыре играющих звена. Сегодня у нас выстрелила тройка Линдберга. Пару раз они замечательно сыграли. Если команде нужна победа, все игроки должны внести свой вклад. Сегодня именно так и было.

Ник Холден очень хорошо сыграл, когда был забит первый гол. Мы реализовали момент, в котором создали численный перевес. У нас было еще несколько таких атак, но мы не смогли забить», – приводит слова Виньо официальный сайт НХЛ.

Напомним, защитник Ник Холден открыл счет в первом периоде, а после перерыва швед Оскар Линдберг сделал дубль. После этого матча счет в серии сравнялся (2-2). Пятый матч пройдет в субботу в Оттаве.