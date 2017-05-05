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Ален Виньо: Сегодня у нас выстрелила тройка Линдберга

Источник:  NHLКомментарии

Главный тренер «Рейнджерс» Ален Виньо подвел итоги матча с «Оттавой» (4:1) во втором раунде плей-офф НХЛ.

«У нас четыре играющих звена. Сегодня у нас выстрелила тройка Линдберга. Пару раз они замечательно сыграли. Если команде нужна победа, все игроки должны внести свой вклад. Сегодня именно так и было.

Ник Холден очень хорошо сыграл, когда был забит первый гол. Мы реализовали момент, в котором создали численный перевес. У нас было еще несколько таких атак, но мы не смогли забить», – приводит слова Виньо официальный сайт НХЛ.

Напомним, защитник Ник Холден открыл счет в первом периоде, а после перерыва швед Оскар Линдберг сделал дубль. После этого матча счет в серии сравнялся (2-2). Пятый матч пройдет в субботу в Оттаве.

Матч

Рейнджерс - Оттава - 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Голы:

Холден (Хэйс), 14:04 (1:0). Линдберг (Глэсс, Грабнер), 22:01 (2:0). Линдберг (Глэсс, Миллер), 35:54 (3:0). Крейдер (Степан, Макдона), 50:45 (4:0). Террис (Смит, Харпур), 53:34 (4:1).

Место и дата

05 мая 02:30, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция

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