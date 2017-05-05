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Бастиан Швайнштайгер: Позвал бы в «Баварию» Неймара

Источник:  Goal.comКомментарии

Полузащитник «Чикаго» Бастиан Швайнштайгер рассказал о том, кого бы он купил в «Баварию», если бы на один день стал спортивным директором своего бывшего клуба.

«Трудный выбор. Но если бы вы спросили, какого игрока я бы хотел видеть в форме «Баварии», тогда бы я выбрал Неймара. Правда, не знаю, хочет ли он этого сам.

Я на самом деле поклонник Неймара. Мне нравится не только его игровой стиль, но и человеческие качества. Мы связались через Данте. Он играл с ним в сборной Бразилии, и Неймар попросил через него мою футболку. И я передал ее. Всякий раз, когда мы играли друг с другом, у нас было большое уважение друг к другу.

Помню в 2014 году, когда мы выиграли чемпионат мира, я случайно встретился с ним в отпуске. Мы провели вместе несколько дней – это было весело. Он отличный парень, настоящий бразилец. У него доброе сердце. Он хороший человек, а по мне еще и один из лучших игроков мира», – приводит Goal.com слова Швайнштайгера.

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