Анастасия Павлюченкова: Не так-то просто перейти с харда на грунт

16-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над Лорин Дэвис из США (6:4, 3:6, 6:3) в ¼ финала турнира WTA Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem в Рабате.

«Сегодня я не почувствовала, что показала свой лучший теннис, – приводит слова Павлюченковой официальный сайт WTA. – У меня возникли проблемы с тем, чтобы найти свою игру. Соперница варьировала темп: то играла агрессивно, то использовала вращение – так что это не позволило мне поймать свой ритм.

Я просто продолжала бороться и старалась во что бы то ни стало держаться до конца. Это сработало, и я рада, что перевернула игру.

Я хорошо себя чувствую в Рабате. Это мой третий матч на грунте на этом турнире. Я довольна, что у меня есть возможность и я показываю хорошую игру. Она отличается от игры на харде. И не так-то просто сделать этот переход. Но я рада, что снова сыграю здесь в полуфинале».

Напомним, соперницей Павлюченковой в полуфинале станет Сара Эррани из Италии, занимающая 102-е место в мировом рейтинге.