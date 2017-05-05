Михаил Коробков выступит на M-1 Challenge 80 в Китае

Один из самых ярких и харизматичных российских бойцов полулегкого веса Михаил Коробков (Арта и Сечь PRO, 10-2-1) выступит на турнире M-1 Challenge 80, который пройдет 15 июня в Харбине (Китай). Его соперником станет местная звезда – Асиркебай Джининсибиеке (Китай, 12-4).

В M-1 Global Михаил пришел с великолепным профессиональным рекордом из 10 побед в 10 боях. Однако с самого первого боя дело у него не заладилось – ничья с Родриго Магальяэшем, поражение от Тимура Нагибина и выход за три дня на замену против Ивана Бухингера с последовавшим поражением. Однако во всех трех боях Михаил показал очень зрелищную технику ведения боя, огромное желание биться эффектно на радость зрителям, а также абсолютное бесстрашие. Спустя год он получает новый шанс и возможность начать новый этап карьеры в одном из сильнейших мировых промоушенов.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

(Свыше 93 кг), Маркус Винициус «Гора» Лопес (Бразилия), 11-5 - Сергей Харитонов (Россия), 24-6

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полулегком весе

Тимур Нагибин (Новый Поток, авторская школа «Шторм» и клуб Боец), 9-2 - Иван Бухингер (MMA Spirit), 31-5

(До 65,8 кг), Михаил Коробков (Арта и Сечь PRO), 10-2-1 - Асиркебай Джининсибиеке (Китай), 12-4