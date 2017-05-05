Крэйг Андерсон: «Рейнджерс» – хорошая команда, они нас придушили

Голкипер «Оттавы» Крэйг Андерсон высказался о четвертом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Рейнджерс» (1:4).

«Иногда надо отдать должное сопернику. У них хорошие игроки, хорошая команда. Они нас придушили. Нам надо исправить ошибки и двигаться дальше. Надо подготовиться к следующей игре», – приводит слова Андерсона официальный сайт НХЛ.

Отметим, что Андерсон провел на льду два периода, в которых отразил 17 из 20 бросков, после чего был заменен на Майка Кондона.

Напомним, после побед в двух домашних матчах (2:1, 6:5 OT) «Оттава» потерпела два поражения в Нью-Йорке с одинаковым счетом 1:4.

Теперь счет в серии равный (2-2). Пятый матч пройдет 6 мая снова в столице Канады.