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Крэйг Андерсон: «Рейнджерс» – хорошая команда, они нас придушили

Источник:  NHLКомментарии

Голкипер «Оттавы» Крэйг Андерсон высказался о четвертом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Рейнджерс» (1:4).

«Иногда надо отдать должное сопернику. У них хорошие игроки, хорошая команда. Они нас придушили. Нам надо исправить ошибки и двигаться дальше. Надо подготовиться к следующей игре», – приводит слова Андерсона официальный сайт НХЛ.

Отметим, что Андерсон провел на льду два периода, в которых отразил 17 из 20 бросков, после чего был заменен на Майка Кондона.

Напомним, после побед в двух домашних матчах (2:1, 6:5 OT) «Оттава» потерпела два поражения в Нью-Йорке с одинаковым счетом 1:4.

Теперь счет в серии равный (2-2). Пятый матч пройдет 6 мая снова в столице Канады.

Матч

Рейнджерс - Оттава - 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Голы:

Холден (Хэйс), 14:04 (1:0). Линдберг (Глэсс, Грабнер), 22:01 (2:0). Линдберг (Глэсс, Миллер), 35:54 (3:0). Крейдер (Степан, Макдона), 50:45 (4:0). Террис (Смит, Харпур), 53:34 (4:1).

Место и дата

05 мая 02:30, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция

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