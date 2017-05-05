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Виталий Мутко: Расследование французов? Пусть себе проводят, нам-то что?

Источник:  «Свободная Пресса»Комментарии

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко высказался о том, что финансовая прокуратура Франции начала проверку хода выборов хозяев чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

«Мы сейчас переживаем кризис в мировом футболе, он еще не преодолен. В последние годы футбольное руководство обвинялось в коррупции, невозможности управления, отсутствии транспарентности, порядка. Что касается расследования французов, пусть себе проводят его, нам-то что? В российской заявке не было никакой коррупции. Потому что у нас прекрасная заявка была, хорошая программа, вовлеченность, поддержка президента страны. Все это стало определяющим», – приводит «Свободная пресса» слова Мутко.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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