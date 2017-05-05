Два гонщика Bardiani CSF отстранены от «Джиро д’Италия» из-за допинга
Гонщики команды
Bardiani CSF Никола Руффони и Стефано Пирацци сдали положительные допинг-пробы,
сообщает Lenta.ru со ссылкой
на пресс-службу Международного союза велосипедистов (UCI).
Допинг-пробы велогонщиков итальянской команды были взяты 25 и 26 апреля во внесоревновательный период. Они дали положительный результат на запрещенные препараты, отвечающие за выработку гормона роста.
Таким образом, Руффони и Пирацци были отстранены от участия в «Джиро д’Италия».
При этом с престижной веломногодневки может быть снята вся
команда Bardiani CSF. Итальянцам грозит дисквалификация на срок от 15 до 45
дней за два положительных допинг-теста в течение 12 месяцев. Решение о будущем Bardiani
CSF вынесет дисциплинарный комитет UCI.
Напомним, «Джиро д’Италия» пройдет с 5 по 28 мая.