Мэйвезер объявил о желании приобрести клуб НБА
Известный
американский боксер Флойд Мэйвезер-младший сообщил о решении приобрести клуб
НБА, сообщает «RT на русском». Об этом он объявил в
инстаграме после встречи с президентом «Лейкерс» Мэджиком Джонсоном.
«Только что провел отличную встречу с Мэджиком. Приобретение клуба НБА – это для меня вопрос времени. Если вы готовы продать команду НБА, пожалуйста, дайте мне знать», – написал Мэйвезер в своем инстаграме.
Напомним, 40-летний Мэйвезер объявил о завершении профессиональной карьеры в 2015 году.
Добавим, что 57-летний Джонсон был назначен президентом по баскетбольным операциям «Лейкерс» 21 февраля 2017 года.
Ранее он играл за команду с 1979 по 1991 годы, после чего возобновил карьеру в сезоне 1995/1996.
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