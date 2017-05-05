Мэйвезер объявил о желании приобрести клуб НБА

Известный американский боксер Флойд Мэйвезер-младший сообщил о решении приобрести клуб НБА, сообщает «RT на русском». Об этом он объявил в инстаграме после встречи с президентом «Лейкерс» Мэджиком Джонсоном.

«Только что провел отличную встречу с Мэджиком. Приобретение клуба НБА – это для меня вопрос времени. Если вы готовы продать команду НБА, пожалуйста, дайте мне знать», – написал Мэйвезер в своем инстаграме.

Напомним, 40-летний Мэйвезер объявил о завершении профессиональной карьеры в 2015 году.

Добавим, что 57-летний Джонсон был назначен президентом по баскетбольным операциям «Лейкерс» 21 февраля 2017 года.

Ранее он играл за команду с 1979 по 1991 годы, после чего возобновил карьеру в сезоне 1995/1996.