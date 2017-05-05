Кирилл Котов: Этот сезон стал хорошим для «Локомотива», это даже не обсуждается

Бывший спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов высказался о победе клуба в Кубке России.

– Есть мнение, что зеленый свет к победе в Кубке «Локомотиву» открыли вылет из турнира ЦСКА, «Зенита» и «Спартака».

– Это Кубок, и в нем участвуют многие клубы, начиная с любительских, – приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Котова. – Кто выигрывает Кубок, тот становится его обладателем по праву. То, что этот сезон стал хорошим для «Локомотива», даже не обсуждается: трофей есть трофей.

– Как можете прокомментировать драку и четыре удаления в концовке финала?

– Это эмоции, но, конечно, надо держать себя в руках. Я думаю, что главное – это победа «Локомотива», а драка или еще что-то отходит уже на второй план.

Напомним, 2 мая «Локомотив» победил «Урал» (2:0) в финале Кубка России на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи.