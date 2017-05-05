Кирилл Котов: Этот сезон стал хорошим для «Локомотива», это даже не обсуждается
Бывший спортивный
директор «Локомотива» Кирилл Котов высказался о победе клуба в Кубке России.
– Есть мнение, что
зеленый свет к победе в Кубке «Локомотиву» открыли вылет из турнира ЦСКА, «Зенита»
и «Спартака».
– Это Кубок, и в нем участвуют многие клубы, начиная с любительских, – приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Котова. – Кто выигрывает Кубок, тот становится его обладателем по праву. То, что этот сезон стал хорошим для «Локомотива», даже не обсуждается: трофей есть трофей.
– Как можете
прокомментировать драку и четыре удаления в концовке финала?
– Это эмоции, но, конечно, надо держать себя в руках. Я думаю, что главное – это победа «Локомотива», а драка или еще что-то отходит уже на второй план.
Напомним, 2 мая «Локомотив» победил «Урал» (2:0) в финале Кубка России на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи.
Матч
Голы
Денисов И. 76 (0:1). Миранчук А. 90 (0:2).
Состав
Урал: Заболотный, Новиков, Табидзе, Балажиц, Данцев, Емельянов (Манучарян, 79, , 90), Бикфалви, Димитров (Глушков, 88), Лунгу, Павлюченко (Фидлер, 46, , 90), Ильин
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Денисов В., Кверквелия, Фернандеш, Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Тарасов (Баринов, 90), Майкон (Фарфан, 85 , 90), Ари
Предупреждения:
Лунгу, 49; Балажиц, 65; Ильин, 69 - нет
Удаления:
Манучарян, 90; Фидлер, 90 - Ари, 90; Фарфан, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
02 мая 18:45, Фишт, Текстовая трансляция