Мирча Луческу: Хотел перенести игру с «Краснодаром» на «Петровский», но это невозможно

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча против «Терека».

- Проводил ли «Зенит» тренировки на новом стадионе?

- Думаю, мы не будем там проводить тренировку. Я поеду туда посмотреть поле, но не думаю, что там что-то кардинально изменилось. Будем надеяться, что оно все же стало лучше. Я даже задумывался о том, что, если поле не будет соответствовать нашему футболу, провести последний матч с «Краснодаром» на «Петровском». Но руководство клуба сказало, что это невозможно, ведь матч будет тестовым для стадиона перед Кубком Конфедераций. Уверен, что первые 15 минут поле будет нормальным, а потом будет рваться. Просто это молодая трава. Такие поля работают только в пользу обороняющейся команды.

Стало ли лучше поле на новом стадионе в Петербурге? [фото, видео]

- Какая ситуация с Кокориным?

- Пока он не восстановился. Он попробовал провести тренировку в общей группе, но не смог. Сейчас он работает индивидуально. У него в течение всего сезона было много мышечных травм, пытаемся его восстановить.

- Есть новости по Файзулину и Рязанцеву?

- Ничего нового нет, единственное - Файзулин избавился от костылей.

- «Зенит» в первом круге уступил «Тереку». Что нужно сделать, чтобы не повторить этот сценарий?

- Мы сами допустили детские ошибки, они контролировали игру. У них очень сильные физически игроки, многие выше 185 сантиметров. Это хорошая команда, не зря они идут высоко в таблице, - приводит слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, петербуржцы после 26 игр занимают второе место в турнирной таблице, имея в активе 52 очка. Грозненский клуб с 39 очками расположился на шестой строчке.

Матч между «Зенитом» и «Тереком» пройдет 7 мая на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.