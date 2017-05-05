Андрей Лунев: Теоретические шансы на чемпионство у «Зенита» еще есть

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев поделился ожиданиями от матча против «Терека».

- Как готовитесь к матчу с «Тереком»?

- Разбирали игру первого круга, ничего сверхъестественного.

- Какое настроение в команде?

- Последние встречи мы выиграли, поэтому надо продолжать побеждать, чтобы решить поставленные задачи. Теоретические шансы на чемпионство у нас еще есть, поэтому надеемся, что «Спартак» потеряет очки. Но и нам важно их набирать, чтобы остаться в зоне лиги чемпионов, - приводит слова Лунева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, петербуржцы после 26 игр занимают второе место в турнирной таблице, имея в активе 52 очка. Грозненский клуб с 39 очками расположился на шестой строчке.

Матч между «Зенитом» и «Тереком» пройдет 7 мая на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.