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Более 750 плакатов Кубка конфедераций появится в Москве

Источник:  Официальный портал мэра МосквыКомментарии

В Москве разместят более 750 плакатов с фотографиями футболистов и символикой Кубка конфедераций, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Фотографии игроков футбольных команд разных стран появятся по всей Москве к Кубку конфедераций. В городе разместят более 750 плакатов, на которых будут изображены футболисты сборных Португалии, Германии, России, Чили, Австралии и Камеруна. Кроме того, плакаты украсят символы Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018 года – золотой кубок и волк Забивака.

«До 3 июня по всему городу развесят более 750 футбольных плакатов ФИФА. Они будут на гигантских рекламных щитах-суперсайтах (15 на 5 метров), билбордах (три на шесть метров), щитах сити-формата, афишных тумбах и городских стендах. Размещение плакатов начнется после майских праздников», – рассказали в пресс-службе в Департаменте СМИ и рекламы Москвы.

Увидеть фото звезд футбола и символы турниров можно будет вдоль крупных дорог и вылетных магистралей, на центральных улицах города, а также возле стадиона «Спартак», где пройдут матчи Кубка конфедераций.

Как отметили в столичном Департаменте СМИ и рекламы, в городе разместят фотографии футболистов тех команд, которые будут участвовать в матчах Кубка конфедераций в Москве.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. В Москве состоятся матчи: Камерун – Чили (18 июня), Россия – Португалия (21 июня), Чили – Австралия (25 июня), а также матч за третье место (2 июля).

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