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Илья Сорокин: На чемпионатах мира ставка всегда делается на одного вратаря

Источник:  Р-СпортКомментарии

Голкипер ЦСКА и сборной России Илья Сорокин заявил, что спокойно относится к роли второго вратаря сборной России на чемпионате мира в Кельне и Париже.

– Чемпионат мира – большой турнир, в таких ставка всегда делается на одного вратаря, – сказал Сорокин в интервью агентсву «Р-Спорт». – Два остальных должны быть готовы в любой момент выйти, поддержать, помочь основному голкиперу. Ничего страшного в статусе второго или третьего номера нет. Надо радоваться, что я вообще сюда попал и имею шанс сыграть (на ЧМ).

– Вы же с Василевским особо не пересекались раньше?
– Да, мы здесь только познакомились. Вася – отличный парень! Он перед интервью попросил меня сильно его не травить, так что передаю ему привет.

Напомним, для Сорокина чемпионат мира в Германии и Франции станет вторым в карьере. В прошлом году он играл на турнире в Москве и Санкт-Петербурге.

В пятницу сборная России проведет первый матч на чемпионате мира. Соперник – сборная Швеции. Начало – 17:15 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Швеция - Россия

Место и дата

05 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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