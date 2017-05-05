Мбаппе согласился перейти в «Реал» из-за Зидана
Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на мадридское издание Marca, форвард «Монако» Килиан Мбаппе переедет в чемпионат Испании.
Согласно источнику, 18-летний нападающий согласился грядущим летом перейти в «Реал». Отмечается, что решающим фактором в этом вопросе стало желание игрока поработать с наставником «сливочных» Зинедином Зиданом.
Ранее сообщалось, что в услугах Мбаппе заинтересованы «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
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